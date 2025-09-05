“KDC’de Ebola Salgını İlan Edildi”

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ’NDE EBOLA SALGINI AÇIKLANDI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, başkent Kinşasa’da yaptığı basın toplantısında, Kasai iline bağlı Mweka bölgesinde ortaya çıkan Ebola salgınında şu ana kadar 28 vakanın tespit edildiğini duyurdu. Bakan Kamba, salgın nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ve hayatını kaybedenler arasında 4 sağlık çalışanının bulunduğunu belirtti. Ölüm oranının yüzde 57 olarak kaydedildiğini ve mevcut rakamların geçici olduğunu, devam eden araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

ACİL DURUM MÜDAHALE MEKANİZMASI KURULDU

Kamba, hükümetin Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi aracılığıyla bir müdahale koordinasyon mekanizması oluşturduğunu aktardı. Hızlı müdahale ekiplerinin sahaya gönderildiğini, gözetimlerin güçlendirildiğini ve izolasyon prosedürlerinin uygulanmaya başlandığını ifade etti. Ayrıca cenaze işlemlerinin, diğer insanların güvenliğini sağlamak amacıyla yeniden düzenlendiğini sözlerine ekledi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN YENİ AÇIKLAMALAR

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınına dair sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Ghebreyesus, KDC’de yeni Ebola salgınının doğrulandığını bildirerek, “Ne yazık ki şu ana kadar 4’ü sağlık çalışanı 15 ölüm bildirildi” şeklinde konuştu. DSÖ ekiplerinin, sağlık çalışanlarını korumak ve hastalara bakım sağlamak amacıyla gerekli uzmanları ve tıbbi malzemeleri sahaya göndererek müdahaleyi desteklediğini belirtti.

EBOLA SALGINI GEÇMİŞTE DE GÖRÜLDÜ

Ebola, hastanın ya da vefat eden kişinin vücut sıvılarıyla doğrudan temas veya enfekte hayvanlarla temas yoluyla bulaşan ciddi bir viral hastalık olarak tanımlanıyor. KDC’de 1976’dan beri kaydı tutulan 16’ncı Ebola salgını yaşanmakta. Ülkede, en büyük Ebola salgını ise 2018-2020 yılları arasında Kuzey Kivu ve Ituri illerinde meydana gelmiş ve 2 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.