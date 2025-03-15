KDV İade Alt Sınırı Yükseltildi

KDV İADESİNE YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV iadesine yönelik önemli bir değişiklik hayata geçirildi. Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemler için KDV iadesi talep edebilecekleri asgari tutar 2 bin TL’den 10 bin TL’ye yükseldi.

YENİ DÜZENLEME NİSAN 2024’TE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Bu yeni düzenleme Nisan 2024 itibarıyla geçerli olacak ve bu tarihten itibaren gerçekleştirilen işlemler için uygulanacak. Böylece işletmelerin iade başvurularında göz önünde bulunduracakları minimum tutar beş katına çıkmış olacak.

KDV NEDİR VE HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Katma Değer Vergisi (KDV), Türkiye’de mal ve hizmet alımları üzerinden alınan dolaylı bir vergi türüdür. İşletmeler, alışveriş yaptıkları mal ve hizmetler için KDV öder ve bu vergiyi tüketicilere yansıtır. KDV’nin hesaplanması, mal veya hizmetin satış bedeline belirlenen KDV oranının eklenmesiyle yapılır. Satış fiyatı üzerinden alınan bu vergi, işletme tarafından devlete ödenir.

KDV İADESİ İŞLETMELERE NE FAYDA SAĞLIYOR?

İşletmeler, belirli koşullarda ödedikleri KDV’yi geri alma hakkına sahip. KDV iadesi, işletmelerin vergi yükünü azaltarak nakit akışlarını iyileştiriyor. Bu yeni düzenleme ile KDV iade alt sınırının artırılması, özellikle büyük ölçekli işletmeler için daha pratik bir başvuru süreci sunuyor. Ancak küçük işletmeler, yüksek tutar nedeniyle iade talebinde daha az bulunabiliyor.

KDV İADESİ YLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

1. KDV iadesi almak için hangi şartlar gerekiyor?

KDV iadesi için işletmelerin iade hakkı doğuran işlemleri yapmış olmaları ve ilgili belgeleri Vergi Dairesi’ne sunmaları gerekiyor.

2. KDV iade talebi nasıl yapılır?

KDV iadesi için mükellefler, Vergi Dairesi Başkanlıklarına başvuruda bulunarak gerekli belgeleri ibraz ederler.

3. Yeni KDV iade düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Bu düzenleme, iade hakkı doğuran işlem yapan tüm mükellefleri kapsıyor ve özellikle büyük işletmeler için süreçleri kolaylaştırıyor.

4. KDV iade süreci ne kadar sürer?

Başvuruların tamamlanması ve Vergi Dairesi’nin incelemeleri sonucunda iade süresi değişkenlik gösterebilir, ancak genellikle birkaç hafta içinde sonuçlanır.

5. Küçük işletmeler için yeni düzenleme ne anlama geliyor?

Alt sınırın 10 bin TL’ye çıkarılması, küçük işletmelerin iade talebinde bulunmalarını zorlaştırabilir.

6. Düzenleme hangi tarihten itibaren geçerli olacak?

Yeni KDV iade düzenlemesi Nisan 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.