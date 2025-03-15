KDV İadesinde Yeni Limit Belirlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV iadesine yönelik dikkate değer bir değişiklik gündeme geldi. Mükellefler için iade hakkı doğuran işlemlerde KDV iadesi talebinde bulunabileceği asgari tutar 2 bin TL’den 10 bin TL’ye çıkarıldı.

YENİ DÜZENLEME NİSAN 2024’TEN İTİBAREN GEÇERLİ

Bu düzenleme Nisan 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra yapılan işlemler için geçerli olacak. Böylece işletmelerin iade talebinde dikkate alacakları minimum tutar beş katına çıkmış olacak.

KDV NEDİR VE HESAPLAMA YÖNTEMİ

Katma Değer Vergisi (KDV), Türkiye’de mal ve hizmet alışverişleri üzerinden alınan bir dolaylı vergi türüdür. İşletmeler, satın aldıkları mal ve hizmetler için KDV öder ve bu vergiyi nihai tüketicilere yansıtır. KDV hesaplama işlemi şu şekilde gerçekleşir:

Mal veya hizmetin satış fiyatına belirlenen KDV oranı eklenir.

Bu satış fiyatı üzerinden alınan vergi, işletme tarafından devlete ödenir.

KDV İADESİNİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

İşletmeler, belirli koşullar altında ödedikleri KDV’yi geri alma hakkına sahip. KDV iadesi, işletmelerin vergi yükünü azaltarak nakit akışını iyileştiriyor. Yeni düzenleme ile KDV iade alt sınırının yükseltilmesi, özellikle büyük ölçekli işletmeler için başvuru sürecini daha pratik hale getiriyor. Ancak küçük işletmeler, yüksek tutar nedeniyle iade talebinde daha az bulunabiliyor.

KDV İADESİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

1. KDV iadesi almak için hangi şartlar gerekiyor?

KDV iadesi için işletmelerin iade hakkı doğuran işlemleri gerçekleştirmiş olmaları ve ilgili belgeleri Vergi Dairesi’ne sunmaları gerekiyor.

2. KDV iade talebi nasıl yapılır?

Mükellefler, KDV iadesi için Vergi Dairesi Başkanlıklarına başvurarak gerek duyulan belgeleri ibraz ederler.

3. Yeni KDV iade düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Bu düzenleme, iade hakkı doğuran işlem yapan tüm mükellefleri kapsıyor. Özellikle büyük işletmeler için süreci kolaylaştırıyor.

4. KDV iade süreci ne kadar sürer?

Başvuruların tamamlanması ve Vergi Dairesi’nin incelemeleri sonucunda iade süresi değişkenlik göstermektedir; ancak genellikle birkaç hafta içinde sonuçlanıyor.

5. Küçük işletmeler için yeni düzenleme ne anlama geliyor?

Alt sınırın 10 bin TL’ye çıkartılması, küçük işletmelerin iade talebinde bulunmalarını zorlaştırabiliyor.

6. Düzenleme hangi tarihten itibaren geçerli olacak?

Yeni KDV iade düzenlemesi Nisan 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.