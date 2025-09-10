Kediyi Tekmeleyen A.S.S. Gözaltı

OLAYIN BAŞLANGICI

Avsallar Mahallesi’ndeki bir marketin önünde, sabah saat 09.00 sıralarında bir kedinin maruz kaldığı şiddete ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Bu gelişmenin ardından, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINDA GÖRÜNTÜLER

Güvenlik kayıtlarını inceleyen ekipler, bir erkeğin köpeğine yaklaşan kediyi birkaç defa tekmelediğini belirledi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda kediyi tekmeleyen kişinin A.S.S. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, A.S.S.’yi ‘Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet’ suçlamasıyla gözaltına aldı.

MOTOSİKLETİYLE GELİŞİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, A.S.S.’nin motosikletiyle marketin önüne geldiği ve yanındaki köpeğiyle marketten indiği gözlemlendi. Olayın ardından yetkililer, hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almakta kararlı.