Kemal Kılıçdaroğlu CHP’ye dönecek mi?

İstanbul’da 8 Ekim 2023’te düzenlenen CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline dair açılan davada, mahkeme bir ara karar aldı ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına hükmetti. Bu karar doğrultusunda, İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet atandı.

196 DELEGE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Mahkeme 196 delegenin geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verirken, mevcut kongre sürecinin de durdurulmasına hükmetti.

KARARA DİRENİŞ BAŞLADI

Görevden alınan il başkanı Özgür Çelik ve CHP Genel Merkezi karara itiraz etmeye başladı. Çelik, önceki gece CHP İstanbul İl Başkanlığı’na giderek, sosyal medya hesabından “Örgüt burada. Halk burada. Bütün gece buradayız. Halkın evi, baba ocağı emin ellerde.” mesajını paylaştı.

TEKİN, CHP’DEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP İstanbul yönetiminin görevden alınmasının hemen ardından, CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin görev kabul ettiğini belirtti. Tekin’in daha önce CHP’den istifa ettiği ve bu nedenle partiye üye olmadığı iddia edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin’in partiden ihraç edilmesiyle ilgili bir karar alındığını söyledi. Özel, mahkeme kararının hukuken geçerli bir red gerekçesi olduğunu ifade etti. Tekin ihraç kararına itiraz etti ve “Kendisine savunma hakkı verilmeden alınan kararı kabul etmediğini.” bildirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise “Bu itiraza açık bir karar. Süreç devam ediyor.” dedi.

KILIÇDAROĞLU KAYYUMU ÖNCEDEN Mİ BİLİYORDU?

İddia edenler, Kılıçdaroğlu’nun kongre iptallerine dair süreçten önceden haberdar olduğunu belirtmektedir. CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu ile Tekin arasındaki bir konuşmayı aktardı ve Kılıçdaroğlu’nun “Acele etme, kurultay iptal olabilir” dediğini iddia etti.

TEKİN GÖREVİ YÜRÜTMEYE KARARLI

Gürsel Tekin, il başkanlığı binasına gitmeden önce görevi devraldığına dair işaret verdi. Tekin, “Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz.” dedi. Ayrıca, partiden ihraç edildiği kararının kendisine ulaşmadığını söyledi.

CHP BÜTÜN İTİRAZ YOLLARINI KULLANACAK

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, mahkemelerin yetkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yakupoğlu, Asliye Hukuk Mahkemelerine yalnızca Siyasi Partiler Kanunu’nda düzenlenmemiş konularda yetki verildiğini, bunun dışında var olan hukuki durum için Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkili olduğunu ifade etti.

SGK KAYITLARI VURGUSU

Mahkemenin İstanbul İl kongresini iptal etme gerekçeleri arasında SGK kayıtlarına vurgu yapılması dikkat çekmektedir. Bu durum, CHP’nin kongresine yönelik iddianamede de benzer biçimde SGK kayıtlarına atıfta bulunulmasıyla siyasi yorumlara yol açıyor.

GÖZLER 15 EYLÜL’DE: BENZER İDDİALAR GÜNDEMDE

15 Eylül’de görülecek olan kurultay davasında çeşitli usulsüzlüklerin yapıldığı iddiaları öne sürülüyor. İddianamede, bazı delegelere para verildiği, hatta belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylıklarının teklif edildiği belirtiliyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kongreye dair gelişmeler, hukukçuların Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olabileceği yönünde yorumlar yapmasına neden oluyor. Bu süreçte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Kurultay’da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var.” açıklamasında bulundu.

CHP’NİN KILIÇDAROĞLU’NUN GERİ DÖNME İHTİMALİNİ ENGELLEME GİRİŞİMİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta başlatılan yolsuzluk soruşturması sonucu tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kayyum atanma ihtimali üzerine olağanüstü kurultay çağrısı yaptığı biliniyor. 6 Nisan’da yapılan bu olağanüstü kurultayda Özel’in, tek aday olarak yeniden genel başkan seçildiği duyurulmuştu.

KILIÇDAROĞLU’NUN GERİ DÖNME İHTİMALİNE KARŞI BİR BAŞKA HAZIRLIK

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve iptali için açılan davaların süreci, parti yönetimi açısından hukuki olarak önemli bir aşama oluşturuyor. Parti yönetimi, mahkeme sürecinin sonlanmasını beklerken, olağan kurultay sürecini hızlandırmak için adımlar atmayı planlıyor.

SÜREÇ ÖNCESİ NELER YAŞANDI?

CHP İstanbul İl Örgütü’nün 38. Olağan Kongresi, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirildi. Adaylığa Özgür Çelik, “değişim” hareketinin adayı olarak öne çıkarken, genel başkan Kılıçdaroğlu Cemal Canpolat’ı destekledi. Özgür Çelik, 342 oy alarak İstanbul İl Başkanı seçildi.

KONGRE İDDİALARI NELERDİ?

Kongre sürecindeki tartışmalar, özellikle adaylar arasında suçlamalarla doldu. Cemal Canpolat, bazı delegelerin yalnızca oy almak amacıyla İBB ve iştiraklerinde işe alındığını iddia etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu iddiaları yalanladı.

İŞE ALIM İDDİALARI AK PARTİ’NİN GÜNDEMİNDE

Canpolat’ın iddiaları sonrası AK Partili meclis üyeleri, İmamoğlu’nun delegeleri işe alarak seçim sürecine müdahale ettiğini öne sürdü. Bu konular, yaşanan tartışmalar ışığında bir suçlama zinciri oluşturdu.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın son seçiminde “seçime hile karıştırıldığı” iddiasıyla soruşturma başlattı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadeleri alındı ve hukuka aykırı durumlar üzerine çalışma yürütüldü.

100 BİN TL İDDİASI

Soruşturma sürecinde, Özgür Çelik’e yönelik oy verme karşılığında 100 bin TL para teklifinin yapıldığı iddiası güçlü bir şekilde gündeme geldi.

DAVANAME DÜZENLENDİ

Soruşturma sonunda, özgür Çelik ve diğer şüpheliler hakkında dava açılarak, CHP’deki seçim sürecine dair hukuka aykırı tekliflere ilişkin detaylar paylaşıldı.

CHP’NİN 38. KURULTAYI

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarıştı. İlk turda Özel kazanan olarak belirlenirken, Kılıçdaroğlu ikinci turda kaybetti. Bu sonuç sonrası, kurultayda yasa dışı uygulamalara dair iddialar birçok kesimden gündeme gelmeye başladı.

CHP KURULTAY DAVASI

CHP kurultayında meydana gelen usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Bu sürecin devamında, çeşitli kesimlerden taleplerle denetim yapılması gerektiği vurgulandı.