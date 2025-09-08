Kemal Kılıçdaroğlu, Davete Katılmadı! Koltuğu Boş Kaldı

CHP’DE KAOS HAKİM

CHP içerisinde belirsizlik hakim. Şaibeli kurultay sürecinin sonuçları davalara yansıyor. CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetime tedbiren uzaklaştırma uygulanması sonrasında Gürsel Tekin kayyum olarak atanması, içerideki kargaşayı daha da artırdı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni yönetim arasında çetin bir mücadele yaşanıyor.

İSTANBUL’DA GÜNDEME GELENLER

Gürsel Tekin’in “İl başkanlığına geliyorum” açıklamasıyla İstanbul’da sıcak saatler yaşanırken, Ankara’da CHP’nin kuruluş yıl dönümü kutlamaları gerçekleştiriliyor. Bugün CHP İstanbul İl Binası önünde gerilim devam ederken, Ankara’da CHP Parti Örgüt Temsilcileri Meclisi toplantısı düzenlendi.

KILIÇDAROĞLU DAVETİ REDDETTİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu için protokolde bırakılan boş koltuk dikkat çekti. Özel, Kılıçdaroğlu’nu bizzat arayarak davet ettiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun bu daveti kabul etmediği öğrenildi. Özel, “Üç gün önce görüştüm. 8 Eylül’de örgüt temsilcileri meclisi var. Kemal Bey oranın doğal üyesi. Tüzük gereği önceki genel başkanlar üyedir. Böyle bir toplantı var ve doğal üyesiniz. Benim davet etmem uygun olur diye ben davet ediyorum dedim.” diyerek durumun önemine dikkat çekti.