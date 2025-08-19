Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘Aday’ Önerisi!

KILIÇDAROĞLU’NDAN PARTİ GELECEĞİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partinin geleceği ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu, partisinin yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi gerektiğini dile getirdi.

İMAMOĞLU YERİNE YENİ ADAY GEREKİYOR

Cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu yerine, parti yönetimin yeni bir aday belirlemesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu’nun, bu konudaki netliğinin altı çiziliyor. TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu’nun ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığına da karşı olduğunu aktardı. Atik, Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine yaptığı açıklamada “CHP, gemi misali sağdan sola savruluyor” dediğini iletti.

PARTİ YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLER

Kılıçdaroğlu, parti yönetiminin izlemiş olduğu siyasi çizginin devam etmesi durumunda CHP’de bölünme yaşanabileceği uyarısını yaptı. Atik’in aktardığına göre, Kılıçdaroğlu, “Yönetim bu siyasetle partiyi bölünmeye götürüyor” açıklamasında bulundu. Ayrıca mevcut partinin halktan ve halkın sorunlarından uzaklaştığını belirtti ve bu durumun sürdürülemez bir noktaya geldiğine değindi.