Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Aday Önerisi!

GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geleceğiyle ilgili önemli tespitlerde bulundu. Eski liderin, CHP’nin yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi gerektiği yönünde ifadeleri dikkat çekti.

YENİ ADAY GEREKLİLİĞİ

Kılıçdaroğlu, cezaevindeki Ekrem İmamoğlu’nun yerine parti yönetiminin yeni bir aday belirlemesi gerektiğini belirtti. Bu konudaki görüşlerini yakın çevresine net bir şekilde aktardığı öne sürüldü.

MANSUR YAVAŞ’A KARŞI OLDUĞU İFADE EDİLİYOR

TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığına göre, Kılıçdaroğlu ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığına da karşı. Atik, Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki düşüncelerini şöyle açıkladı: “Kemal Bey, hem yakın ekibiyle hem de parti örgütüyle bu konuları konuşmuş. Kılıçdaroğlu’nun ifadesiyle, ‘CHP sanki okyanusta dümenini ve pusulasını kaybetmiş bir gemi misali sağdan sola savruluyor. 100 yıllık bir parti bunu kaldıramaz. Yönetim, yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemeli ve yeni bir program oluşturmalı. Demokratik kitle örgütlerinden, sendikalardan ve geniş halk kitlelerinden fikir alınmalı.'”

SİYASET ANLAYIŞI HAKKINDA YORUM

Kılıçdaroğlu, bir şahıs ya da şahısların kaderleri üzerinden siyaset yapılamayacağını vurguladı ve mevcut belediye başkanlarının, seçildikleri illerin halkına hizmet etmesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalar, İmamoğlu’na dolaylı bir mesaj niteliği taşıyor. Kılıçdaroğlu, ne İmamoğlu ne de Yavaş gibi isimlerin adaylıkları üzerinde herhangi bir destek vermediği izlenimi yaratıyor.

PARTİ YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLER

Fatih Atik, Kılıçdaroğlu’nun mevcut yönetimin izlediği siyasi çizginin devam etmesi durumunda CHP’de bölünmelerin yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu’nun, “Yönetim bu siyasetle partiyi bölünmeye götürüyor. Tamamen halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşan bir parti var. Bu artık sürdürülemez bir noktaya geldi.” sözleri, Kılıçdaroğlu’nun kaygılarını açıkça ifade ediyor.