Kemer’de Bayram Doluluğu Yüzde 90

KURBAN BAYRAMI REZERVASYONLARI ARTTI

Kemer gibi Türkiye’nin öne çıkan turizm merkezlerinden birinde, haziran ayındaki rezervasyonlar Kurban Bayramı ile birlikte hızlı bir artış gösterdi. Bayram tatili dolayısıyla ilçedeki konaklama tesislerinde doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerine ulaştığı bildirildi. Hazirandaki bu doluluğun, temmuz ve ağustos aylarında da yüzde 100’e yakın dolulukla devam edeceği beklentisi oluştu.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ HAZIRLIKLI

Kaymakam Ahmet Solmaz konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Bölgemizde hava koşullarının iyileşmesi ve tatil döneminin gelmesiyle Kemer, en çok tercih edilen yerler arasında bulunuyor. Hizmet sunduğumuz sektör temsilcileri de bu duruma her zaman hazır. Mayıs ayının başlangıcındaki olumsuz tablodan çok güzel bir noktaya doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Öncelikle geçen yılki verilerimizi yakalamak, ardından Turizm Bakanlığımızın belirlediği hedeflere katkı sağlamak amacıyla tüm sektör temsilcileri ile birlikte çalışıyoruz. Güzel havanın ve bölgenin deniz, kum, güneş gibi cazibe unsurlarının devreye girmesiyle bu rakamların istenilen seviyelere yükseleceğine inanıyoruz. Şu anki doluluk oranları sahadan aldığımız verilere göre yüzde 90 seviyelerine ulaştı.”

MAYIS AYI ZOR GEÇTİ

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz ise, mayıs ayının zorlu geçtiğini belirtti. Yorulmaz, “Sadece Kemer değil, Antalya genelinde aldığımız bilgiler bu yönde. Mayıs istedik gibi geçmedi. Bunun en önemli sebeplerinden biri enflasyon ortamı ve fiyatların aşırı artması. Rakip olarak kabul edebileceğimiz Mısır’da fiyatların daha makul olması, charter uçuşların Mısır’a kayması bizim için handikap oluşturdu. Bu sebepler nedeniyle mayıs ayı oldukça sıkıntılı geçti. Ancak bayramla birlikte, mayıs sonu ve haziranın başıyla doluluk oranlarımız şu anda yüzde 90’a yaklaşıyor. Bu durum, temmuz ve ağustos aylarına dair umut veriyor. Sezonun geri kalan kısmı için iyimserim ve mayıs ayını diğer aylarda telafi edeceğimize inanıyorum.”