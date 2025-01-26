Kenan Doğulu, Los Angeles’taki Yangın Hakkında Konuştu

YANGIN FELAKETİNE YENİ BİR YORUM

Amerika’nın Los Angeles kentinde günlerce süren kontrolsüz yangın felaketi sonucunda evi yanan ünlü şarkıcı, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten muhabirlerin sorularına yanıt verdi. “Teşekkür ederim geçmiş olsun dilekleriniz için. Çok önemli değil aslında, çünkü bizden daha kötü durumda olanlar var. Asıl önemli olan bundan sonra ne yapacağımız. İşlemler, sigorta nasıl olacak, bakacağız. Bu süreçle biraz uğraşacağız gibi” şeklinde bir açıklama yaptı.

BÜYÜK ZARAR VE KAYIPLAR

Los Angeles’ı etkisi altına alan yangın felaketi, binlerce dönüm alanın küle dönmesine ve 28 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bu durum, her kesimi derinden etkileyen büyük bir doğal felaket olarak kaydedildi. Şarkıcının durumu ve yangın sonrası yapılması gerekenler konusundaki açıklaması, yaşananların ciddiyetini bir kez daha ortaya koyuyor.