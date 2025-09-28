Kenan Yıldız 90 Dakika Sahada Kaldı

MAÇ SONUCUNDA PUANLAR PAYLAŞILDI

İtalya Serie A’nın 5. haftasında Juventus, Atalanta’yı Allianz Stadyumu’nda ağırladı. Karşılaşma, 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Atalanta’nın golü 45+1. dakikada Kamal Deen Sulemana’dan geldi. Juventus’un eşitlik golünü ise 78. dakikada Juan Cabal kaydetti. Ayrıca, Atalanta’dan Marten de Roon, 80. dakikada kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

KENAN YILDIZ 90 DAKİKA SAHADA

Diğer yandan, Juventus’la forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Bu maçın sonucuyla birlikte Juventus, 11 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturmak için fırsatını değerlendiremiyor ve Napoli’nin arkasında 2. sırada yer alıyor. Atalanta ise puanını 9’a yükselterek 3. sırada konumlandı. Ligde bir sonraki haftada Juventus, Milan’ı konuk edecekken Atalanta, Como’yu ağırlamayı planlıyor.