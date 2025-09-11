Kenan Yıldız, AYIN FUTBOLCUSU Seçildi!

İTALYA SERİE A’DA YENİ SEZON BAŞLADI

İtalya Serie A’nın 2025 sezonu, Ağustos ayında başladığı dönemde Juventus, oynadığı iki maçta iki galibiyet alarak puan sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. Bu süreçte Kenan Yıldız, takımının Parma ile oynadığı açılış maçında iki asist yaparak dikkat çekti. Juventus’un 2-0 galip geldiği bu maçta, Yıldız’ın sergilediği performansla birlikte, Udinese’den Thomas Kristensen, Napoli’den Scott McTominay, Como’dan Nico Paz, Roma’dan Matias Soule ve Inter’den Marcus Thuram ile birlikte Serie A Ayın Futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

KENAN YILDIZ AYIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Taraftar oylaması sonucunda, diğer adayları geride bırakan milli futbolcu Kenan Yıldız, 2025 Ağustos ayı için Serie A Ayın Futbolcusu unvanını kazandı. Serie A’nın resmi hesabından yapılan açıklamada, “Taraftar oylaması, Juventus oyuncusu Kenan Yıldız’a sezonun ilk Ayın Oyuncusu ödülünü kazandırdı. Parma’ya karşı açılış maçında yaptığı iki asist, Yıldız’ın teknik yeteneğini ve klasını sergiler vaziyetteydi” ifadeleri kullanıldı.

SORUMLULUK VE POTANSİYEL

20 yaşında Juventus’un 10 numaralı formasını giyen Kenan Yıldız, sadece büyük bir sorumluluğun altına girmiyor; aynı zamanda kulüp tarafından onun karizması, olgunluğu ve olağanüstü potansiyeli de tescilleniyor. Yıldız, bugün taraftarları heyecanlandırmayı başaran yeni nesil oyuncuların sembol isimlerinden biri haline geliyor.