Kenan Yıldız, AYIN FUTBOLCUSU seçildi!

İTALYA SERIE A’DA 2025 SEZONU BAŞLADI

İtalya Serie A’nın 2025 sezonu, Ağustos ayı itibariyle başlamış durumda. Juventus, iki maçta elde ettiği iki galibiyet ile puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor. Takımın öne çıkan oyuncularından Kenan Yıldız, Parma ile oynanan açılış maçında iki asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Juventus’un Parma karşısındaki 2-0’lık galibiyetinde önemli bir rol oynayan Yıldız, performansıyla dikkat çekti.

KENAN YILDIZ AYIN FUTBOLCUSU OLDU

Yıldız, açılış maçındaki etkileyici performansı sonucunda Udinese’den Thomas Kristensen, Napoli’den Scott McTominay, Como’dan Nico Paz, Roma’dan Matias Soule ve Inter’den Marcus Thuram ile birlikte Serie A Ayın Futbolcusu ödülüne aday gösterildi. Taraftarların desteğiyle bu isimleri geride bırakan Kenan Yıldız, 2025 Ağustos ayının Serie A Ayın Futbolcusu unvanını kazandı.

TEKNİK YETENEĞİ VE POTANSİYELİ

Serie A’nın resmi hesabından yapılan açıklamada, “Taraftar oylaması, Juventus oyuncusu Kenan Yıldız’a sezonun ilk Ayın Oyuncusu ödülünü kazandırdı. Parma’ya karşı açılış maçında yaptığı iki asist, Yıldız’ın teknik yeteneğini ve klasını sergiler vaziyetteydi” ifadeleri yer aldı. Henüz 20 yaşında olan Yıldız’ın Juventus’un 10 numaralı formasını giymesi, bu durumun sadece büyük bir sorumluluk değil, aynı zamanda kulüp tarafından Yıldız’ın karizmasının, olgunluğunun ve olağanüstü potansiyelinin tescillenmesi anlamına geldiği vurgulandı. Yıldız, günümüzde taraftarları nasıl heyecanlandıracağını bilen yeni nesil oyuncuların sembol isimlerinden biri olma yolunda ilerliyor.