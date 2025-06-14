Kene için doğal sprey etkili

İlkbaharın gelmesiyle kene riski başta kırsal alanlarda tekrar önem kazanıyor. Sivas’ta geliştirilen doğal çözüm yöntemi büyük ilgi topluyor. Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kimyasal ilaçlar yerine tamamen doğal yağlarla yaptığı karışımla kenelere karşı etkili bir koruma sağlıyor. Hem insanlar hem de hayvanlar için güvenle kullanılabilen bu doğal formül, lavanta, okaliptüs, kekik ve isteğe bağlı olarak limon yağının karıştırılmasıyla elde ediliyor. Yıldız, karışımı köpeklerine ve kendi cildine uyguladığını, bu sayede kene ve benzeri haşerelerin uzak durduğunu belirtmekte. Yöntem, çevre köylerde hızla yayılmaya başladı. Geleneksel bilgiyi modern gereksinimlerle birleştiren bu uygulama, doğayla uyumlu olmasının yanı sıra ekonomik yönüyle de dikkat çekiyor.

yağları su ile karıştırmak yeterli

Hüseyin Yıldız’ın geliştirdiği bu doğal koruma kalkanını hazırlamak için yağları su ile karıştırmak yeterli oluyor. Kenelerin uzak durması için özel olarak geliştirilen karışım; lavanta, okaliptüs, kekik ve isteğe bağlı olarak limon yağının, kimyasal içermeyen 1,5 litre su ile harmanlanması ile oluşturuluyor. Yıldız, bu karışımın günün her saatinde uygulanabileceğini ve özellikle köpeklerin koltuk altı, ense ve kulak içi gibi bölgelerinde düzenli kullanımın etkili olduğunu vurguluyor. Haşerelere karşı doğaya dönüşü savunan Yıldız, “Ben bu karışımı hem çocuklarıma hem yavru Kangal köpeklerime gönül rahatlığıyla uyguluyorum. Bu haşerelerden kurtulmanın yolu tamamen doğaldır. Karışımın ana bileşenleri okaliptüs yağı, lavanta yağı ve kekik yağıdır. Dilerseniz limon yağı da ekleyerek etkisini artırabilirsiniz. Lavanta yağı, solunum rahatsızlığı olan bireylerde astım ya da KOAH hastaları için olumsuz etki oluşturmaz. Okaliptüs yağı, bebeklere bile göğüs ve sırt bölgesine uygulanabilir. Bu yüzden karışım, hem insanlar hem de hayvanlar için son derece güvenlidir,” diye ifade ediyor.