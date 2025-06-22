Kene Nedeniyle 2 Ölüm Daha!

ELAZIĞ’DA KKKA ŞÜPHESİYLE HASTA KAYBI

Elazığ’da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi taşıyan 69 yaşındaki Haydar Kemaç, yaşamını yitirdi. Tunceli’nin Pertek ilçesinde iki gün önce rahatsızlık geçiren Kemaç, İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KEMAÇ ELAZIĞ’A SEVK EDİLDİ

Kemaç, burada KKKA şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi’ne daha sonra da Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ne yazık ki, Kemaç, sabah saatlerinde yaşamını kaybetti. Ölüm nedeninin kesinleşmesi beklenen tahlil sonuçlarına bağlı olacağı kaydedildi. Cenazesi, yakınlarına teslim edilerek defnedilmek üzere Pertek ilçesine götürüldü.

TOKAT’TA BİR BAŞKA ACI KAYIP

Tokat’tan gelen bilgilere göre, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kadın hayatını kaybetti. Almus ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci’ye 9 gün önce bir kene yapıştı. Ekinci, rahatsızlanarak yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kadının durumu ağırlaşınca Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altında bulunan Ekinci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.