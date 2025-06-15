Kene Uzak Tutmak İçin Doğal Sprey

İLKBAHARDA KENE TEHLİKESİ ARTARKEN DOĞAL ÇÖZÜM DİKKAT ÇEKİYOR

İlkbaharın gelmesiyle, özellikle kırsal bölgelerde kene riski yeniden gündeme geliyor. Sivas’tan gelen doğal çözüm yöntemi ise büyük ilgi topluyor. Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kimyasal ilaçlar yerine tamamen doğal yağlarla hazırladığı karışımla kenelere karşı etkili bir koruma sağlıyor. Bu doğal formül, hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde güvenle kullanılabiliyor. Karışım, lavanta, okaliptüs, kekik ve isteğe bağlı olarak limon yağı gibi bitkisel özlerin karıştırılmasıyla elde ediliyor. Yıldız, karışımı hem köpeklerine hem de kendisine uyguladığını, bu şekilde kene ve benzeri haşerelerin uzak durduğunu belirtiyor. Uygulama, kısa sürede çevre köylerde de yayılmaya başladı.

DOĞAL KALKANI HAZIRLAMAK KOLAY

Yıldız tarafından geliştirilen bu doğal kalkanı hazırlamak için yağları su ile karıştırmak yeterli. Kenelerin uzak durması için geliştirilen bu karışım, lavanta, okaliptüs, kekik ve isteğe bağlı olarak limon yağlarının kimyasal içermeyen 1,5 litre su ile karıştırılmasıyla hazırlanıyor. Yetiştirici, bu karışımın günün her saatinde uygulanabileceğini ve özellikle köpeklerde koltuk altı, ense, kulak içi gibi bölgelerde düzenli kampanya kullanımının etkili olduğunu söylüyor.

GÜVENLİ VE DOĞAYLA UYUMLU BİR YOL

Haşerelere karşı mücadelede doğaya dönüşü savunan Hüseyin Yıldız, “Ben bu karışımı hem çocuklarıma hem yavru Kangal köpeklerime gönül rahatlığıyla uyguluyorum. Bu haşerelerden kurtulmanın yolu tamamen doğaldır. Karışımın ana bileşenleri okaliptüs yağı, lavanta yağı ve kekik yağıdır. Dilerseniz limon yağı da ekleyerek etkisini artırabilirsiniz. Lavanta yağı, solunum rahatsızlığı bulunan bireylerde astım ya da KOAH hastaları bulunan bireylerde herhangi bir olumsuz etki oluşturmaz. Okaliptüs yağı ise bebeklerde bile göğüs ve sırt bölgesine uygulanabilir. Bu nedenle karışımın tamamı hem insanlar hem de hayvanlar için son derece güvenlidir.” şeklinde konuşuyor.