“Keneden İki Ölüm Daha!”

ELAZIĞ’DA KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ ŞÜPHESİYLE HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ’da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 69 yaşındaki Haydar Kemaç, yaşamını yitirdi. Tunceli’nin Pertek ilçesinde 2 gün önce rahatsızlanan Kemaç, İlk önce İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

EMERJANLI GÖRÜŞ ÜZERİNE ELAZIĞ’A SEVK EDİLDİ

Kemaç, daha sonra KKKA şüphesi nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi’ne ardından da Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. Ne yazık ki, burada sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kemaç’ın ölüm sebebinin tahlil sonuçlarına göre netleşeceği bildirildi. Cenazesinin yakınlarına teslim edilerek defnedilmek üzere Pertek ilçesine götürüldüğü öğrenildi.

TOKAT’TA DA KKKA ŞÜPHESİYLE HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Tokat’ta da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kadın yaşamını yitirdi. Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci, 9 gün önce kene tarafından ısırıldı. Kısa bir süre sonra rahatsızlanan Ekinci, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağırlaşan Ekinci, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesine sevk edildi ve KKKA şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı.