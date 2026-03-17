Kent Uzlaşısı Davasında Mahir Polat’ın Ev Hapsi Kaldırıldı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik olarak başlatılan “kent uzlaşısı” soruşturması çerçevesinde tutuklanan Mahir Polat ile ilgili önemli bir güncelleme yaşandı. Polat’a uygulanmakta olan ev hapsi tedbirinin kaldırıldığı duyuruldu. Sürecin tamamlanmasının ardından alınan kararın resmi olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

MAHİR POLAT’IN DURUMU

Polat, 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti. Cezaevinde kaldığı süre zarfında çeşitli sağlık problemleri yaşadığı bilinirken, 9 Nisan 2025 tarihinde ev hapsi kararı alınmıştı. Ev hapsinin kaldırılmasıyla birlikte adli kontrol sürecinde yeni bir evreye geçilmiş oldu.

DENETİMLİ SERBESTLİK İŞLEMLERİ

Son olarak, kararın uygulanabilmesi için Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki işlemlerin tamamlanması gerektiği ifade ediliyor. Bu aşamanın ardından Polat için yeni bir dönem başlayacak.