Kentsel Dönüşüm Hızla İlerliyor

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Türkiye’de kentsel dönüşüm projeleri hız kazanıyor. Bu alanda kararlı bir şekilde çalışmalara devam eden Murat Kurum, güvenle oturan vatandaşları örnek gösteriyor. Bakan Kurum, herkesin güvenli bir evde yaşamaları için gerekli adımları atmakta. Son sosyal medya paylaşımında, bu konuda yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

PROJENİN İLK ETAPLARI TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Güngören Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk üç etabı tamamlandı. Bu projeyle birlikte bölgede 1179 konut ve 43 ticari ünite inşa edildi. Dördüncü etap çalışmalarında ise 743 konut ve 37 iş yerinin inşası devam ediyor.

VATANDAŞLARDAN BEKLENTİLER YÜKSEK

Murat Kurum, Tozkoparan Mahallesi’nde yeni konutlarına kavuşan Kenan ve Habibe Temel çiftinin görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak, “Kenan Ağabeyimiz devletine güvendi, hayatı değişti. Demirleri çürüyen evi yerine şimdi sağlam, güvenli yuvasında huzurla oturuyor. Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTEKİ KORKULAR GİTTİ

Kenan Temel, yeni evinde yaptığı açıklamada, eski evlerinin 6.2 büyüklüğündeki depreme dayanamayacak kadar kötü durumda olduğunu belirtti. Temel, “Evimizde direkler açılmıştı, paslanmıştı, neredeyse parmak giriyordu. Tornavidayla kazıya kazıya demirler içinde bitti. Deniz kumu olduğu belli, çünkü demirleri çürütmüş. Dönüşüme karar verdik ve 6.2’lik depremde de rahat rahat evimizde oturduk. Dönüştürmeseydik yıkılırdı; şimdi kafamız rahat. 7-8 şiddetinde deprem olsa da evimden çıkmam Allah’ın izniyle” şeklinde konuştu.