Kentsel Dönüşümde Hazırlık İçindeyiz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KIZILAY AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Kızılay kan talebinin yüzde 97’sini karşılayabiliyor. Kızılay’ın aktif bağışçı sayısı 1 milyon 179 bine ulaştı, 2024’te 33 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI ÜZERİNE

İstanbul’daki depremin ardından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Erdoğan, “Kentsel dönüşüm için kaybedecek vaktimiz yok. Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz. ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında güncel rakamları paylaştık. İdeolojik takıntılarla önümü engel koyanlarla uğraşacak vakit yok. Deprem gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar” şeklinde konuştu.

KIZILAY’IN ÇALIŞMALARI VE DEPREMDEKİ ROLÜ

Erdoğan’ın açıklamalarına göre, “Kızılay’ımızı bugün bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Önceki hafta İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremde Kızılay’ımız meydandaydı. Mega proje olarak tanımlanan ciddi deprem projelerinin koca balon olduğu ortaya çıkarken, Kızılay’ımız milletimizin imdadına koşmuş ve İstanbulluların ihtiyacını karşılamak için seferber olmuştur. Depremle sarsılan kardeşlerimiz kim var diye bakınca Kızılay’ımızı ve AFAD’ımızı görmüştür. Kimin iş yaptığı, kimin şov yaptığı bir kez daha anlaşıldı.”

GAZZE’YE YARDIMLAR SÜRÜYOR

Erdoğan, Gazzeli kardeşler için de, “Kızılay, İsrail saldırılarının başladığı günden beri Gazzeli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadı. Kızılay, insani krizin hafifletilmesinde önemli roller üstleniyor. Kimsenin ulaşamadığı bölgelerde Kızılay’ımız mahzun gönüllere umut aşılıyor” dedi.