Kentsel Dönüşümde Hazırlık İçindeyiz

ERDOĞAN’IN KIZILAY AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Kızılay kan talebinin yüzde 97’sini karşılayabiliyor. Kızılay’ın aktif bağışçı sayısı 1 milyon 179 bine ulaşırken, 2024’te 33 milyon kişiye ulaştı.” dedi. İstanbul’daki deprem sonrasında kentsel dönüşüm çalışmalarına dikkat çeken Erdoğan, “Kentsel dönüşüm için kaybedecek vaktimiz yok. Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz.” şeklinde belirtti. Ayrıca, “İdolojik takıntılarla önümü engel koyanlarla uğraşacak vaktimiz yok. Deprem gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar.” ifadelerini kullandı.

DEPREMDE KIZILAY’IN ROLÜ

Erdoğan’ın açıklamalarında, “Kızılay’ımızı bugün bir kez daha gönülden tebrik ediyorum.” dedi. İstanbul’da geçen hafta meydana gelen depremde de Kızılay’ın etkin rol üstlendiğini vurguladı. Erdoğan, “Mega proje diye ciddi deprem projelerinin koca balon olduğu ortaya çıkarken Kızılay’ımız milletimizin imdadına koşmuş İstanbulluların ihtiyacını karşılamak için seferber olmuştur.” şeklinde konuştu. “Kimin iş yaptığı, kimin şov yaptığı bir kez daha anlaşıldı.” diyerek durumun önemine dikkat çekti.

GAZZELİ KARDİŞLERİN DESTEKLENMESİ

Cumhurbaşkanı, Kızılay’ın Gazze’deki insanlara desteğinden de bahsetti. “Kızılay, İsrail saldırılarının başladığı günden beri Gazzeli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadı.” diyen Erdoğan, Kızılay’ın insani krizin azaltılmasında önemli roller üstlendiğini aktardı. “Kimsenin ulaşamadığı bölgelerde Kızılay’ımız mahzun gönüllere umut aşılıyor.” sözleriyle de Kızılay’ın çalışmalarının değerini ifade etti.