Keny Arroyo Beşiktaş’a Transfer Oldu

BEŞİKTAŞ’IN İLK TRANSFERİ KENY ARROYO

Beşiktaş, ara transfer döneminde ilk oyuncu takviyesini Keny Arroyo ile yapıyor. Yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul’a gelecektir” denildi.

GENÇ YETENEK İSTANBUL’A ULAŞTI

18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo İstanbul’a geldi. Beşiktaş, futbolcunun bonservisinin yüzde 50’sini Independiente del Valle kulübünden alacak ve bu kısım için Ekvador ekibine 5 milyon euro ödeme yapacak. Siyah-beyazlılar, futbolcunun bonservisinin yüzde 30’luk kısmını almak isterse, Ekvador ekibine 2.5 milyon euro daha ödeyerek bu kısmı da satın alabilecek. 14 Şubat 2006’da dünyaya gelen Keny Arroyo, Independiente del Valle’nin altyapısında eğitim aldı ve A takıma yükseldikten sonra iki kez Ekvador milli takımında görev aldı.