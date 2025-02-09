Keny Arroyo Beşiktaş’a Transfer Oldu

BEŞİKTAŞ’TAN İLK TRANSFER

Beşiktaş, ara transfer döneminde Keny Arroyo ile ilk transferini gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalarda, “Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul’a gelecektir” denildi.

FUTBOLCU İSTANBUL’A ULAŞTI

18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu İstanbul’a geldi. Beşiktaş, futbolcunun bonservisinin %50’sini Independiente del Valle’den alacak. Bu anlaşma için Ekvador ekibine 5 milyon euro ödeme yapılacak. Ayrıca, siyah-beyazlıların futbolcunun bonservisinin %30’luk kısmını alma isteği olması durumunda Ekvador kulübüne 2.5 milyon euro daha ödemesi gerekecek.

14 Şubat 2006’da dünyaya gelen Keny Arroyo, Independiente del Valle altyapısında gelişti. Aynı kulüpte A takıma yükselen kanat oyuncusu, iki kez Ekvador milli takımında forma giymiştir.