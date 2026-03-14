Kenya’da Sel Felaketi Can Kaybını Artırıyor

Kenya’nın İçişleri Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, ülkeyi etkileyen yoğun yağışlar, büyük çaplı bir sel felaketine neden oldu. Yapılan açıklamada, 46 erkek, 8 kadın ve 8 çocuk olmak üzere toplam 62 kişi hayatını kaybetti. En fazla can kaybının başkent Nairobi’de yaşandığı belirtildi. Can kaybının artışının, arama kurtarma ekiplerinin etkilenen alanlarda çalışmaları sürdürmesi ve yıkımın boyutlarının gün yüzüne çıkmasıyla ilişkili olduğu ifade edildi.

BİNLERCE AİLE ZOR DURUMDA

6 Mart’ta başlayan sel felaketi, ülke genelindeki 17 ilde binlerce ailenin yerlerinden edilmesine sebep oldu. Açıklamalarda, bu durumun pek çok bölgede temel hizmetlerin aksamasına yol açtığı vurgulandı.