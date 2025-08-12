Kepçe, 5 yaşındaki Ahsen’i ezdi

ADAYIMAN’DA TRAFİK KAZASI

Adıyaman ili Kahta ilçesinin Bayraktar Mahallesi’nde yol çalışması gerçekleştiren E.D. (32) isimli bir kişi, geri manevra yaparken 5 yaşındaki Ahsen Altun’a çarptı. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne aktardı.

KÜÇÜK AHEN’İN HAYATI KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ahsen Altun’a müdahale ederek onu Kahta Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki çocuk yaşamını yitirdi. Bu üzücü olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.