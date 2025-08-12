Gündem

Kepçe, 5 yaşındaki Ahsen’i ezdi

kepce-5-yasindaki-ahsen-i-ezdi

ADAYIMAN’DA TRAFİK KAZASI

Adıyaman ili Kahta ilçesinin Bayraktar Mahallesi’nde yol çalışması gerçekleştiren E.D. (32) isimli bir kişi, geri manevra yaparken 5 yaşındaki Ahsen Altun’a çarptı. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne aktardı.

KÜÇÜK AHEN’İN HAYATI KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ahsen Altun’a müdahale ederek onu Kahta Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki çocuk yaşamını yitirdi. Bu üzücü olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Manşet

Fenerbahçe, Feyenoord’u 5-2 yendi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Feyenoord sonrası UEFA turnuvalarını değerlendirerek, takımlarının Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak kapasitede olmadığını, Avrupa Ligi'nde ise şanslarının bulunduğunu açıkladı.
Manşet

R. Madrid Galibiyet Aldı, A. Güler Şov

Real Madrid, WSG Tirol ile yaptığı hazırlık maçını 4-0'lık skorla kazandı. Arda Güler, sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine topladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.