Kepez’de Araçta Yangın Çıktı

OTOMOBİL ATEŞE DÖNÜŞTÜ

Antalya’nın Kepez ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkan bir otomobil, kısa süre içinde alev topuna dönüştü. Sürücünün ve çevredeki vatandaşların müdahaleleri yetersiz kalınca araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 17.00 civarında Gazi Bulvarı üzerinde gerçekleşti. 07 ATE 134 plakalı otomobiliyle İller Bankası yönüne doğru giden Enver A., evine gitmek için yola çıkmıştı. Ancak yolculuğu sırasında aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

MÜDAHALE GEREKEN BİR DURUM OLDU

Aracı hemen yol kenarına çeken Enver A., motor kaputunu açtığında alevlerle yüz yüze geldi. Panik halinde aracına müdahalede bulunan sürücü, yanında bulduğu suyla alevleri söndürmeye çalıştı. Bu esnada çevredeki vatandaşlar da yangın tüpleriyle yardıma koşarak durumu kontrol altına almaya çalıştı. Ancak tüm bu çabalara rağmen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik yoğun bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Ne yazık ki otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü ve yanan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

OLAY ANI KÜÇÜK BİR KAZA GİBİ BAŞLADI

Gözleri önünde aracının alev alev yanışını izleyen Enver A., o anları şu sözlerle anlattı: “Duman çıkmaya başladığını fark ettim. Hemen sağa çektim, motoru açtım, o sırada hafif hafif yanıyordu. Su döktüm, ardından yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştık ama sönmedi. Bir anda alev aldı.” Otomobilin alevler içinde yanışı, çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Yangının neden olduğu ise itfaiye ekiplerinin yapacağı inceleme sonrasında netlik kazanacak.