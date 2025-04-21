Kepez’de Duman Çıktı, Araç Yandı

ANTALYA’DA ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL

Antalya’nın Kepez ilçesinde ilerleyen bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı ve kısa sürede yangın alev topuna döndü. Sürücünün ve çevredeki insanların müdahalesi yeterli olmayınca araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 17.00 sıralarında Gazi Bulvarı üzerinde yaşandı. 07 ATE 134 plakalı otomobiliyle İller Bankası yönüne giden Enver A., evine ulaşmak amacıyla yola çıkmıştı. Ancak yolculuk sırasında aracın motor bölümünden duman çıkışını fark etti.

YANGIN MÜDAHALESİ VE ZORLUKLAR

Sürücü Enver A., hemen aracı yol kenarına çekti ve motor kaputunu açtığında alevlerle karşılaştı. Panik içinde aracına müdahale eden Enver A., yanına aldığı suyla alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada etraftaki vatandaşlar da yangın tüpleriyle yardım etmek için geldi. Fakat, tüm çabalara rağmen alevler kısa sürede büyüdü. Durumun ciddiyeti fark edilince olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren bir çalışma neticesinde yangını kontrol altına almayı başardı. Fakat otomobil tamamen yanarak hurdaya dönüştü. Yanan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

ENVER A.’NIN YANIK OTOMOBİLİNE BAKIŞI

Gözleri önünde meydana gelen olay karşısında uzun süre aracının küle döndüğüne bakan Enver A., yaşananları şu sözlerle dile getirdi: “Duman çıkmaya başladığını fark ettim. Hemen sağa çektim, motoru açtım, o sırada hafif hafif yanıyordu. Su döktüm, ardından yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştık ama sönmedi. Bir anda alev aldı.” Yangının çıktığı anlar, çevredeki insanlar ve yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Yangının kesin nedeninin tespit edilmesi için itfaiye ekipleri araştırmalarına devam ediyor.