Kerem Aktürkoğlu Ayrılmak İstediğini Açıkladı

FENERBAHÇE’DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. eleme turunun ilk maçında Feyenoord karşısında 2-1 yapılan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe’de heyecanlı günler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde daha önce kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo’yu ekleyen sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu transferi için gün saymaya başladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NDAN YENİ GÖRÜŞMELER

Benfica ile transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, pazarlık aşamasında sona yaklaşıyor. CNN Portugal’ın haberine göre, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile tekrar masaya oturdu. Aktürkoğlu’nun, Portekizli kulüp ile yaptığı görüşmede Benfica’dan ayrılmak istediğini bir kez daha dile getirdiği bildirilirken, aynı zamanda Fenerbahçe’ye transfer olması için tekrar onay verdiği de kaydedildi.

BONSERVİS TEKLİFİ

Fenerbahçe’nin, Kerem Aktürkoğlu için Benfica’nın talep ettiği 25 milyon euroluk bonservis bedeline karşılık, 22 artı 3 milyon euro şeklinde bir teklif yaptığı iddia edildi. Benfica yönetiminin bu teklifi değerlendirdiği ve kısa sürede sarı-lacivertli kulübe geri dönüş yapacağı öne sürüldü.

AKTÜRKOĞLU’NUN PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, daha önce Benfica’ya 12 milyon euro karşılığında, bir önceki yaz transfer dönemi son gününde imza atmıştı. 26 yaşındaki futbolcu, Türkiye ve Portekiz liglerinde toplamda 59 maça çıktı ve 18 gol ile 16 asistlik bir başarı yakaladı.