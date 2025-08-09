Kerem Aktürkoğlu Ayrılmak İstediğini Belirtti

SON GÜNLERDE HAREKETLİLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord’a 2-1 yenilen Fenerbahçe’de tempolu günler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo’yu katan sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda geri sayıma başladı.

KEREM’İN GÖRÜŞMELERİ

Fenerbahçe, Benfica ile transfer görüşmelerini sürdürürken, Kerem Aktürkoğlu da önemli bir gelişmeye imza attı. CNN Portugal’ın haberine göre, milli futbolcu, Benfica ile yeniden görüşme masasına oturdu. Haberde, Kerem Aktürkoğlu’nun Portekizli yönetimle yaptığı toplantıda Benfica’dan ayrılmak istediğini tekrar ifade ettiği belirtildi. Ayrıca, Aktürkoğlu’nun Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe’ye transferi için onay verdiği aktarıldı.

BONSERVİS TEKLİFİ

Fenerbahçe’nin, Kerem Aktürkoğlu için Benfica’nın istediği 25 milyon euroluk bonservis bedelini 22 artı 3 milyon euro şeklinde paylaşma teklifi yaptığı iddia edildi. Benfica yönetiminin bu teklifi değerlendirdiği ve kısa bir süre içerisinde sarı-lacivertli kulübe cevap vereceği gelen haberler arasında yer aldı.

VİTRENE ÇIKTIĞI PERFORMANS

Aktürkoğlu, Benfica ile 12 milyon euro karşılığında geçen yaz transfer dönemi bitiminde anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki futbolcu, hem Türkiye’de hem de Portekiz’de toplamda 59 maça çıkarak 18 gol ve 16 asistlik bir istatistik sergiledi.