Kerem Aktürkoğlu, Ayrılmak İstediğini Bildirdi

FENERBAHÇE’DE HAREKETLİ GÜNLER YAŞANMAKTA

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord’a 2-1 kaybeden Fenerbahçe için günler hareketli geçiyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo’yu katan sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu transferi için geri sayıma geçmiş durumda.

KEREM’DEN BİR HAMLE DAHA

Benfica ile olan görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bu pazarlıklarda son aşamaya gelirken Kerem Aktürkoğlu da dikkat çekici bir adım attı. CNN Portugal’ın haberine göre, milli futbolcu bir kez daha Benfica ile görüşmek üzere masaya oturdu. Haberin detaylarında, Kerem Aktürkoğlu’nun bu görüşmede Benfica’dan ayrılmak istediğini tekrar dile getirdiği belirtiliyor. Ayrıca, Aktürkoğlu’nun Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe’ye transferi için onay verdiği ifade ediliyor.

BONSERVIS ÜCRETİ TEKLİFİ

Fenerbahçe’nin, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica’nın istediği 25 milyon euroluk bedeli 22 artı 3 milyon euro şeklinde ödeme teklifinde bulunduğu öne sürülüyor. Benfica yönetiminin ise bu teklifi değerlendirdiği ve kısa süre içinde Fenerbahçe’ye yanıt vereceği belirtilmekte.

GEÇEN YILKİ TRANSFER DETAYLARI

Kerem Aktürkoğlu, Benfica’ya 12 milyon euro karşılığında bir önceki yaz transfer döneminin son gününde imza atmıştı. 26 yaşındaki futbolcu, hem Türkiye hem de Portekiz liglerinde toplamda 59 maçta görev aldı ve 18 gol ile 16 asistlik bir performans göstermiş durumda.