More
Spor

“Kerem Aktürkoğlu En İyi Forvet Seçildi”

kerem-akturkoglu-en-iyi-forvet-secildi

KEREM AKTÜRKOLU GÖZ DOLDURUYOR

Benfica’da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Eylül ve Ekim aylarında 4 lig maçında sahaya çıkarak etkileyici bir oyun sergiledi. Santa Clara, Boavista, Gil Vicente ve Rio Ave karşılaşmalarında yer alan 26 yaşındaki oyuncu, toplamda 5 gol atıp 2 asist yaparak takımına büyük katkı sağladı. Bu performansı sayesinde Portekiz Ligi’nde Eylül ve Ekim aylarının “en iyi forvet oyuncusu” unvanını kazandı.

TRANSFER SONRASI BAŞARI DOLU GÜNLER

Yaz transfer döneminde Galatasaray’dan 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica’ya katılan Kerem, Portekiz ekibinde kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Sezon içerisinde Benfica formasıyla 9 maçta görev alan milli yıldız, 5 golü ligde ve 3’ü Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere toplamda 8 gol kaydedip, 3 asistlik bir performans sergiledi. Bu başarılar, Kerem’in Benfica’daki etkisini her geçen gün artırıyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Yüksel Yıldırım’dan Samsunspor Açıklamaları

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Manşet

“Manchester City Yenilgileriyle İleriye Gidemiyor”

Manchester City, Premier Lig'in 11. haftasında Brighton karşısında 2-1'lik mağlubiyet alarak beklenmedik bir sonla sahadan ayrıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.


Fatal error: Uncaught TypeError: fclose(): Argument #1 ($stream) must be of type resource, false given in /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php:2381 Stack trace: #0 /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php(2381): fclose(false) #1 /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php(2141): wp_cache_get_ob('<!doctype html ...') #2 [internal function]: wp_cache_ob_callback('<!doctype html ...', 9) #3 /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-includes/functions.php(5427): ob_end_flush() #4 /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-includes/class-wp-hook.php(324): wp_ob_end_flush_all('') #5 /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-includes/class-wp-hook.php(348): WP_Hook->apply_filters('', Array) #6 /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action(Array) #7 /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-includes/load.php(1280): do_action('shutdown') #8 [internal function]: shutdown_action_hook() #9 {main} thrown in /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 2381