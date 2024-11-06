“Kerem Aktürkoğlu En İyi Forvet Seçildi”

KEREM AKTÜRKOLU GÖZ DOLDURUYOR

Benfica’da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Eylül ve Ekim aylarında 4 lig maçında sahaya çıkarak etkileyici bir oyun sergiledi. Santa Clara, Boavista, Gil Vicente ve Rio Ave karşılaşmalarında yer alan 26 yaşındaki oyuncu, toplamda 5 gol atıp 2 asist yaparak takımına büyük katkı sağladı. Bu performansı sayesinde Portekiz Ligi’nde Eylül ve Ekim aylarının “en iyi forvet oyuncusu” unvanını kazandı.

TRANSFER SONRASI BAŞARI DOLU GÜNLER

Yaz transfer döneminde Galatasaray’dan 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica’ya katılan Kerem, Portekiz ekibinde kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Sezon içerisinde Benfica formasıyla 9 maçta görev alan milli yıldız, 5 golü ligde ve 3’ü Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere toplamda 8 gol kaydedip, 3 asistlik bir performans sergiledi. Bu başarılar, Kerem’in Benfica’daki etkisini her geçen gün artırıyor.