Kerem Aktürkoğlu En İyi Forvet Seçildi

KEREM AKTÜRKOLU’NUN BAŞARILI PERFORMANSI

Benfica’da sergilediği etkileyici gösterimle dikkat çeken milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Eylül ve Ekim dönemlerinde 4 lig maçında sahne aldı ve performansıyla göz doldurdu. Santa Clara, Boavista, Gil Vicente ve Rio Ave karşılaşmalarında yer alan 26 yaşındaki oyuncu, toplamda 5 gol atıp 2 asist ile takımına çok önemli katkılar sağladı. Bu başarılı performansı sayesinde Portekiz Ligi’nde Eylül ve Ekim aylarının “en iyi forvet oyuncusu” unvanını kazandı.

TRANSFER VE KISA SÜREDE BAŞARILAR

Yaz transfer döneminde Galatasaray’dan 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica’ya katılan Kerem, Portekiz ekibinde kısa bir zaman diliminde adından söz ettirmeyi başardı. Sezonun geride kalan kısmında Benfica formasıyla 9 maçta görev alan milli yıldız, 5’i ligde ve 3’ü Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere toplam 8 gol attı ve 3 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi.