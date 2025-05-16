Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’ı kutlamadı

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN PERFORMANSI

3 Eylül 2024 tarihinde 12 milyon Euro artı sonraki satışın kar payından % 10 ile Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performansla takımın en önemli oyuncularından biri olmayı başardı. Portekiz ekibinin formasıyla tüm turnuvalarda 47 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 16 gol kaydederken 12 asist yaparak takımının attığı 28 gole doğrudan katkı sağladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Benfica’ya transfer olmasına rağmen Galatasaray ile olan bağlarını koparmayan Kerem, sosyal medyada takım arkadaşlarına ve destekleyenlere sürekli destek verdi. Ancak, Galatasaray’ın Türkiye Kupası zaferini kutlamadı. Galatasaray taraftarları, sosyal medya üzerinden “Wilfried Zaha bile kutladı, Kerem Aktürkoğlu kutlamadı” şeklinde mesajlar atarak milli futbolcuya tepki gösterdi. Fakat gerçekler daha sonra gün yüzüne çıktı.

Portekiz’de şampiyonluk hedefleyen Benfica, sahasında Sporting ile karşılaştı. Son hafta öncesi rakibini mağlup edemeyerek, şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.