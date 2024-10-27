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Spor

“Kerem Aktürkoğlu Hat-Trick Yaptı”

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MAÇIN DETAYLARI

Portekiz Ligi’nde Benfica ile Rio Ave karşılaşıyor. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda yaptığı hat-trick ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ligin 8. haftasında Benfica, Estadio da Luz’da Rio Ave’yi ağırlıyor. Maçın ikinci yarısı oynanıyor ve Kerem Aktürkoğlu, attığı gollerle parlayarak öne çıkıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN GOLLERI

Maça ilk 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 12. dakikada ilk golünü atıyor. 25 yaşındaki futbolcu, sadece 4 dakika sonra farkı 2’ye çıkarıyor. İlk yarının duraklama anında bir gol daha atan Kerem, hat-trick’ini tamamlıyor. Milli oyuncu, 62. dakikada yerini Zeki Amdouni’ye bırakıyor.

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