“Kerem Aktürkoğlu İçin Benfica Karar Verdi”

TEKNİK DİREKTÖRDEN KEREM KARARI

Portekiz medyasından Record’ya göre, Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu konusundaki kararını açıkladı. Lage, Fenerbahçe karşısında Schjelderup’u ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor ve milli futbolcuyu ise yedek olarak tercih etmeyi düşünüyor. Daha önce Kadıköy’deki maça ilk 11’de çıkan Aktürkoğlu, o karşılaşmada taraftarın büyük beğenisini kazanmıştı. Benfica ile Fenerbahçe arasındaki maç, 0-0 berabere sona eren ilk maçın rövanşı olarak yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon şehrinde gerçekleştirilecek.

TRANSFERE DAİR AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. “Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem’i.” şeklinde konuşan Akın, milli futbolcunun muhtemel transferiyle ilgili, “Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?” sorusuna, “İnşallah.” yanıtı verdi. Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.