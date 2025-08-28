Kerem Aktürkoğlu Neden Pozda Yer Almadı?

FENERBAHÇE MAÇI SONRASI GİZEMLER

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Benfica, Devler Ligi’nde yoluna devam ederken, karşılaşmanın ardından teknik direktör Bruno Lage, maç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Maç sonundaki galibiyet pozunda Kerem Aktürkoğlu’nun neden yer almadığı dikkat çekti.

KEREM AKTÜRKOLU’NUN GALİBİYET POZUNDAN YOKLUĞU

Benfica’nın galibiyet pozunda Kerem Aktürkoğlu’nun yer almaması merak konusu oldu. Teknik direktör Bruno Lage, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Oyuncuya baktığımızda konsantre, antrenmanda takıma yardımcı olduğunu görüyoruz. Kerem, bizim takımımızın 7 numaralı oyuncusu. Arkadaşları da kendisini artık ‘7 numara’ diye çağırıyor, kendisi de burada mutlu. Kerem Aktürkoğlu, kendisine teklif gelmesine rağmen Benfica ile aynı hedefte ilerledi. Kerem Aktürkoğlu maç sonu doping testine gittiği için fotoğrafta yoktu” ifadelerini kullandı.

Bu durum, Kerem Aktürkoğlu’nun takımda önemli bir rol oynadığını gösterirken, doping testinin neden galibiyet pozunda yer alamadığına dair bir açıklama sundu. Bu olay, Benfica’nın transfer gündemindeki Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yeni spekülasyonlara yol açabiliyor.