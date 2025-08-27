Kerem, Benfica’da gol attı

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MACERASI

Fenerbahçe, Lizbon’da Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesine girdi. Fenerbahçe’ye transfer olacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla maça ilk 11’de yer aldı. 36. dakikada Aktürkoğlu, Benfica’nın ilk golünü atarak, takımı 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Aktürkoğlu’nu, Şampiyonlar Ligi’nde başka bir takımda mücadele ederken bir Türk kulübüne gol atan ilk Türk futbolcusu yaparak tarihe geçirdi.

GOL SEVİNCİ YERİNE SESSİZ YARATTI

Milli futbolcu, bu golün ardından ellerini havaya kaldırarak sevinç göstermedi. Golün ardından Benfica, sosyal medya hesabından “Türk lokumu.” ifadeleriyle, Aktürkoğlu’nun gol sevinci anını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.