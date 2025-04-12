Spor

Kerem Kamal Avrupa Şampiyonu Oldu

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KEREM KAMAL EUROPA GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA ZAFER KAZANDI

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda sergilediği performansla dikkat çeken Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda altın madalya elde etti. Slovakya’nın başkenti Bratislava’da gerçekleştirilen organizasyonda, Kerem finalde Ermeni rakibi Karen Aslanyan ile karşılaştı.

Final mücadelesinde Kerem, rakibini 7-2’lik bir skorla mağlup ederek 2022’den sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu olmayı başardı. 25 yaşındaki sporcu, Türkiye’ye 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası’ndaki ilk altın madalyasını kazandırmış oldu.

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