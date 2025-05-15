Kerevitaş, SAFER Projesi’ni Tamamladı

İLK FAZIN BAŞARIYLA TAMAMLANMASI

Türkiye’nin dondurulmuş gıda ve margarin pazarının en büyük oyuncusu Kerevitaş, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirdiği sürdürülebilir tarım projesi SAFER’ın (Smart Agriculture Fields in the Europe Region) ilk aşamasını başarıyla sonlandırdı. Bilimsel araştırmalarla desteklenen ve çok sayıda paydaşın katkısıyla yürütülen bu proje, yapay zeka desteğiyle üretim süreçlerini tarla aşamasında takip edebilme imkânı sunuyor ve hasat öncesi ürün kalitesinin izlenmesini sağlıyor.

VERİM ARTIŞI VE SU TASARRUFU

Sürdürülebilir tarım alanında öncü uygulamalardan biri olan SAFER, teknoloji tabanlı verimlilik artışı ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik somut sonuçlar sunuyor. Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda, Türkiye’de ve dünya çapında en çok tüketilen sebzelerden patatesin üretim süreçlerinde yüzde 17’lik verim artışı, ürün kalitesinde yüzde 25’lik iyileşme ve su tüketiminde ise yüzde 40 tasarruf sağlandı. Bunun yanı sıra, toprak kullanımı, su tüketimi, hasat etkinliği ve ürün kalitesi gibi tarımsal sürdürülebilirlik kriterlerine de olumlu etkiler doğuruldu.

TOPLANTIDA BEYAZ PANELLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ

Projenin ilk fazının tamamlanmasının ardından Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü’nde gerçekleştirilen kapanış toplantısında, SAFER projesinin sonuçları ile Kerevitaş’ın sürdürülebilirlik vizyonu geniş bir katılımla paylaşıldı. Yaklaşık 60 sektör profesyonelinin katıldığı bu etkinlik, yalnızca proje kapanışı değil, tarımda dönüşüm konusunda değerli fikir paylaşımının da yapıldığı bir platform haline geldi. Kerevitaş’ın sürdürülebilir tarım alanındaki kararlılığını pekiştiren bu olayda, SAFER Projesi’nin gıda ve tarım sektöründe yeni nesil projelere ilham vererek sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaşmasına katkıda bulunacağı vurgulandı.

İNOVATİF PROJELERE AÇIK DURUŞ

Toplantıda Yıldız Holding’in liderlik vizyonu çerçevesinde, gıda ve tarım alanında yenilikçi, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı projelere açık olduğu ifade edildi. SAFER gibi projelerin sektördeki tüm paydaşlar için örnek teşkil ettiği belirtildi. Kerevitaş Ar-Ge ve Sürdürülebilirlik ekipleri, projelerde sadece teknik başarıları değil, aynı zamanda sosyal fayda, çevresel denge ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerini de bütünsel bir yaklaşım ile ele aldıklarını dile getirerek, SAFER’in bu açıdan stratejik bir eşik olduğunu vurguladı. Farklı disiplinlerden uzmanın yürüttüğü iş birliklerinin projenin uygulanabilirliğini ve etkisini artırdığı belirtildi.