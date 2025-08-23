Kerim Üre, Tabancayla 3 Kişiyi Vurdu

OLAYIN DETAYLARI

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, iş yerindeki bir tartışma sonucu çalışanı Elif Kılıç ile ona ziyarete gelen arkadaşı Hasan Fırat’a tabancayla ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kılıç ve Fırat yaşamını yitirirken, olay yerinden kaçan Üre kısa süre sonra aracında tabancayla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. Olay, saat 22.00 civarında Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle 2428 Sokak’ta bulunan bir pastanede gerçekleşti.

TARTIŞMA VE KAVGA

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre’ye ait pastanede çalışan Elif Kılıç, iş yerine gelen arkadaşı Hasan Fırat ile oturup sohbet etmeye başladı. Kısa süre içinde henüz bilinmeyen sebeplerle aralarında bir tartışma başladı. İddialara göre, seslerin yükselmesi üzerine işlem sahibi Kerim Üre masaya gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Üre ile Hasan Fırat arasında kısa bir sözlü atışma yaşandı ve bu gerginlik, hızla kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, Kerim Üre belinden çıkardığı tabancayla Hasan Fırat’a ateş etti. Kurşunlar Fırat’ı yere düşürürken, kavgayı ayırmaya çalışan Elif Kılıç da vuruldu.

KURTARILAMAYAN YARALILAR

Kerim Üre olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi adrese yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Kılıç ve Fırat’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Maalesef her ikisi de doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra otomobil ile bölgeden uzaklaşan Kerim Üre için polis geniş çaplı bir arama başlattı. Kısa süre içinde Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5509 Sokak’ta park halindeki aracı tespit eden ekipler, kontrol gerçekleştirdi. İncelemede Kerim Üre’nin direksiyonda başından vurulmuş bir halde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta ayrıca bir tabanca bulundu. İlk bulgulara göre Üre’nin kendi silahıyla yaşamına son verdiği düşünülüyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yeri inceleme ekipleri hem pastanede hem de Üre’nin aracının bulunduğu alanda delil çalışmaları yaptı. Güvenlik güçleri, taraflar arasındaki tartışmanın nedenini belirlemek amacıyla görgü tanıklarının ifadelerini ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturma devam ediyor.