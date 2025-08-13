Keskin Dişli Balina Avustralya’da Bulundu

AVUSTRALYA KIYILARINDA BULUNAN FOSİL

Bilim insanları, Avustralya’nın kıyılarında yaklaşık 26 milyon yıl önce yaşamış olan keskin dişli bir balina türünü keşfetti. Fosil, 2019 yılında Avustralya sahilinde yürüyüş yapan bir kişi tarafından bulundu. Bu kişi, fosilin bilimsel önemini anlayarak parçaları Victoria Müzesi’ne bağışladı.

AVCI DENİZ MEMELİSİ TÜRÜ

Araştırmalar sonucunda, “Janjucetus dullardi” adını taşıyan bu türün, günümüzdeki dişsiz balinalardan farklı olarak keskin dişlere sahip bir avcı deniz memelisi olduğu belirlendi. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda bulunan balina fosilinin genç bir örnek olduğu tespit edildi. Fosilin kafatasının bazı parçaları, kulak kemikleri ve dişleri, bugüne kadar bulunan en iyi korunmuş soyu tükenmiş balina familyası üyelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Araştırmalar, bu balina türünün yaklaşık 26 milyon yıl önce yaşadığı bilgisini sunuyor.

KÜÇÜK AMA ZARARLI BİR BALİNA

Victoria Müzesi Araştırma Enstitüsü ve Monash Üniversitesi’nden Ruairidh Duncan, “Bu küçük balina, büyük gözlere ve keskin dişlerle dolu bir ağza sahipti. Bir çeşit köpek balığı gibi düşünebilirsiniz. Küçük ve sevimli görünüyor ama kesinlikle zararsız değil.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Araştırmanın bulguları, “Zoological Journal of the Linnean Society” dergisinde yayımlandı.