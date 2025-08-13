Keskin Dişli Balina Türü Bulundu

AVUSTRALYA’DA KEŞFEDİLEN BALİNA TÜRÜ

Bilim insanları, Avustralya’nın kıyılarında yaklaşık 26 milyon yıl önce denizlerde avlanan keskin dişli bir balina türü keşfetti. Fosil, 2019 yılında Avustralya sahilinde yürüyüş yapan biri tarafından bulundu. Fosilin bilimsel önemini gören bu kişi, parçaları Victoria Müzesi’ne bağışladı.

AVCI DENİZ MEMELİSİ J ANJUCETUS DULLARDI

Yapılan incelemelerde “Janjucetus dullardi” adı verilen bu türün, günümüzdeki dişsiz balinalardan farklı olarak keskin dişlere sahip bir avcı deniz memelisi olduğu belirlendi. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğu için genç bir balina olduğu tespit edilen fosilin, kafatasının bazı parçaları, kulak kemikleri ve dişleriyle bugüne kadar bulunan en iyi korunmuş soyu tükenmiş balina familyasına ait örneklerden biri olduğu anlaşıldı. Araştırmada, bu balina türünün yaklaşık 26 milyon yıl önce yaşadığı bilgisi paylaşıldı.

KÜÇÜK VE ZARARLI BALİNA

Victoria Müzesi Araştırma Enstitüsü ve Monash Üniversitesinden Ruairidh Duncan, “Bu küçük balina, büyük gözlere ve keskin dişlerle dolu bir ağza sahipti. Bir çeşit köpek balığı gibi düşünebilirsiniz. Küçük ve sevimli görünüyor ama kesinlikle zararsız değil” diyerek özelliklerini açıkladı. Araştırmanın sonuçları, “Zoological Journal of the Linnean Society” dergisinde yayımlandı.