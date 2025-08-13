Keskin Dişli Balina Türü Bulundu

KESKİN DİŞLİ BALİNA TÜRÜ BULUNDU

Bilim insanları, Avustralya kıyılarında yaklaşık 26 milyon yıl önce denizlerde avlanan keskin dişli bir balina türü keşfetti. Balina fosili, 2019 yılında Avustralya sahilinde yürüyüş yapan bir kişi tarafından bulundu. Fosilin bilimsel önemini anlayan bu kişi, parçaları Victoria Müzesi’ne bağışladı.

Janjucetus Dullardi ARAŞTIRMASI

Yapılan araştırmada “Janjucetus dullardi” adı verilen bu türün, günümüzdeki dişsiz balinalardan farklı olarak keskin dişlere sahip, avcı bir deniz memelisi olduğu belirlendi. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğu için genç bir balina olduğu anlaşılan fosilin, kafatasının bazı parçaları, kulak kemikleri ve dişleriyle bugüne kadar bulunan en iyi korunmuş soyu tükenmiş balina familyasına ait örneklerden biri olduğu tespit edildi. Araştırma, bu balina türünün yaklaşık 26 milyon yıl önce yaşadığı bilgisini sunuyor.

KÜÇÜK AMAN ZARARLI

Victoria Müzesi Araştırma Enstitüsü ve Monash Üniversitesinden Ruairidh Duncan, “Bu küçük balina, büyük gözlere ve keskin dişlerle dolu bir ağza sahipti. Bir çeşit köpek balığı gibi düşünebilirsiniz. Küçük ve sevimli görünüyor ama kesinlikle zararsız değil.” şeklinde açıklamada bulundu. Araştırmanın sonuçları ise “Zoological Journal of the Linnean Society” dergisinde yayımlandı.