Kevin Costner Ve Eşi Boşandı

EVLİLİKLERİNDEKİ SORUNLAR

Kevin Costner ve eski eşi Christine Baumgartner, 19 yıllık birlikteliklerini 2023’te sona erdirdiler. Üç çocuk sahibi olan çiftin ayrılma sürecinin, Christine Baumgartner’ın kocasının işlerine fazla odaklanmasından dolayı mutsuz olmasıyla ilgili olduğu konuşuluyor.

ŞİDDETİ ARTAN YÜZLEŞMELER

Zamanla gelişen olaylar, ayrılık sürecinin hiç de beklenildiği gibi olmadığını göstermeye başladı. Evliliklerinde görülen mutlu tablo, kısa sürede kavgalar ve dedikodularla dolu bir hal aldı. Çiftin yaşadığı bu sorunlar, dikkat çekici bir şekilde kameralara yansıdı.