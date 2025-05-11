KFC Ve Pizza Hut, Türkiye’ye Anlaşma İle Dönüyor

DÜNYADA HAZIR GIDA ALANINDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİM

Dünyanın önde gelen hazır gıda zincirlerinden biri olan Yum! Brands, ocak ayının ilk günlerinde Türkiye’deki franchise hizmetini yürüten İş Gıda’nın sözleşmesini feshetmişti. Bu fesih kararında, şirketin Türkiye’de belirlenen standartları karşılayamaması gerekçe olarak öne çıkıyor. Fesih, İş Gıda’nın konkordato ilan etmesine yol açtı ve Türkiye’deki 537 KFC ve Pizza Hut şubesi kapılarını kapatma kararı aldı.

KFC VE PİZZA HUT TÜRKİYE PAZARINA DÖNÜYOR

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre, yaklaşık 4 aydır kapalı olan KFC ve Pizza Hut, Türkiye pazarına yeniden girmek için bir anlaşmaya varmış durumda. Amerikalı dev Yum! Brands, bu süreçte gayrimenkul ve yatırım yönetimi hizmeti veren Value Solution Partners ile iş birliği yapıyor. Value Solution Partners, mevcut kiralama şartları üzerinden anlaşmalarını sürdürmek için alışveriş merkezi yatırımcılarıyla görüşmelere başladı. Ancak, çok az sayıda şube için anlaşma yapılabilse de çoğu yatırımcı anlaşmaya yanaşmıyor. Anlaşmaya yanaşmayan yatırımcıların, mevcut borçların ödenmesini ve kiraların artırılmasını talep ettiği iddia ediliyor.

Mağazalar kapanmadan önce Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin yüzde 90’ında KFC ve Pizza Hut yer alıyordu. Sektör kulislerinde, İş Gıda’nın 3-4 aydır kira ödeyemediği belirtiliyor. Kapanan şubelerin alışveriş merkezi yatırımcıları için mağaza başına ortalama 150 bin lira kiradan aylık 80 milyon TL zarar anlamına geleceği öne sürülüyor.

HİZMETLERİN GELECEĞİ HAKKINDAKİ İDDİALAR

McDonald’s yetkilileri, KFC ve Pizza Hut’ı satın alma planları olmadığını belirtirken, TAB Gıda’nın bu konudaki görüşmeleri de dikkat çekiyor. Cuma günü gerçekleştirilen genel kurul toplantısında bunun gündeme gelmesi üzerine, “Yum! Brands franchise feshi ile kapatılan 537 adet şubenin KFC, Pizza Hut vb. TAB Gıda’ya pazar payı ve benzeri fırsat yaratması ile ilgili çalışması var mıdır, varsa bilgi verir misiniz?” şeklindeki soruya, “İş Holding sorusu ile ilgili ifade etmek isteriz ki doğrudan markaları almak gibi bir stratejimiz bulunmamaktadır” yanıtı verildi. Ancak, alışveriş merkezleri kulislerinde, TAB Gıda bünyesindeki Popeyes’ın KFC’nin kapalı kalan şubeleriyle ilgilendiği duyumları dolaşıyor.