Kia Stonic’te Dikkat Çeken İndirimler Başladı

TERCİH EDİLEN B-SUV MODELLERİ

B-SUV segmentinde, tüketicilerin beğenisine sunulan pek çok model bulunuyor. Peugeot 2008, Citroen C3 Aircross ve Volkswagen T-ROC, bu sınıfta öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Kia Stonic de hem uygun fiyatı hem de sunduğu özellikleriyle tüketicilerin seçenekleri arasında değerlendirilmeyi hak ediyor.

KIA STONIC’İN BAGAJ KAPASİTESİ

Kia Stonic, 352 litrelik bir bagaj hacmiyle geliyor. Ancak bu alan, açıkça söylemek gerekirse yeterli sayılmıyor. B-SUV sınıfında ortalama bagaj hacmi 400 litre civarında olduğundan, Stonic’in bu yönüyle rakiplerinden geri kaldığını söylemek mümkün.