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Kıbrıs Rum Yönetimi, ABD İle İşbirliğini Geliştiriyor

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Hristodulidis’in Açıklamaları

Hristodulidis, 30 Ekim’de ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası ikili ilişkiler hakkında Associated Press’e (AP) bilgi verdi. ABD ile savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini genişletme arzusunu dile getiren Hristodulidis, ilişkilerinin “tarihi zirveye” ulaştığını vurguladı.

Silah Tedariki İddiası

Rum lider, Washington yönetiminin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının ardından, Rum kesimine silah tedarik etme konusunu değerlendirdiğini belirtti.

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Flaş

Cem Gölbaşı, Alaycı Şahsa Peruk Taktı İddiasıyla Gözaltına Alındı

Bağcılar'da B.İ.'yi alıkoyup peruk giydiren ve videolarını sosyal medyada paylaşan Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı ile 6 kişi gözaltına alındı.
Manşet

“Trabzonspor’un Moral Bozukluğu ve Hakem Tepkisi”

Fenerbahçe’ye 3-2 yenilen Trabzonspor, Süper Lig’deki 11. hafta sonunda zirve yarışından uzaklaşarak tepkileri artırdı. Bordo-mavililerde moral bozukluğu hakim.

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