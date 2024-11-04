Kıbrıs Rum Yönetimi, ABD İle İşbirliğini Geliştiriyor

Hristodulidis’in Açıklamaları

Hristodulidis, 30 Ekim’de ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası ikili ilişkiler hakkında Associated Press’e (AP) bilgi verdi. ABD ile savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini genişletme arzusunu dile getiren Hristodulidis, ilişkilerinin “tarihi zirveye” ulaştığını vurguladı.

Silah Tedariki İddiası

Rum lider, Washington yönetiminin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının ardından, Rum kesimine silah tedarik etme konusunu değerlendirdiğini belirtti.