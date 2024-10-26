“Kiev’e Dron Saldırısı: Yangın ve Tahliye”

HAVA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Rusya, Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya yönelik saldırılarını aralıksız sürdürmekte. Son olarak, Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir binaya yönelik dron saldırısı gerçekleştirdi.

KIEV’DE YANGIN VE TAHLİYE

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırının ardından şehir merkezinin batısındaki Solomyanskyi semtinde bir binada yangın çıktığını ve 100’den fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı. Klitschko, “17. ile 21. katlar arasındaki daireler hasar gördü. 20. kattaki daireler yandı.” açıklamasında bulundu.