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Kılıçdaroğlu, İfade Vermeme Kararını Açıkladı

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CHP’DE YENİ TARTIŞMALAR BAŞLATIYOR

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yürütülen soruşturma, parti içinde önemli bir tartışma yaratıyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “mağdur” sıfatıyla ifadeye çağrılmasına sert bir tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, ifade vermeye gitmeyeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda Cumhuriyet Halk Partisi’nin mahkeme koridorlarında tartışılmasından büyük üzüntü ve kaygı duyduğunu belirtti. CHP’nin 102 yıllık tarihine dikkat çeken bu açıklama, siyasi kulislerde hareketliliği artırdı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN NET DURUŞ: “İCABET ETMEYECEĞİM”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı’nda yaşanan olaylarla ilgili bir soruşturma başlattı. Kurultay sırasında Özgür Özel’in genel başkan olarak seçilmesi sırasında bazı partililer arasında anlaşmazlıklar yaşanmış ve bu durum savcılık merceğine takılmıştı. Kılıçdaroğlu, daha önceden soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmak üzere çağrıldığında katılım göstermemişti. Ancak şimdi “mağdur” sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “İcabet etmeyeceğim” şeklinde bir açıklama yaptı.

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