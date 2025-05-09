Kılıçdaroğlu: “İfadeye Gitmeyeceğim!”

CHP’DE YENİ TARTIŞMA BAŞLADI

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik yürütülen soruşturma, parti içinde tartışmalara yol açtı. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “mağdur” sıfatıyla ifadeye çağrılmasına şiddetli bir şekilde karşı çıkarak, ifade vermeye gitmeyeceğini beyan etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin mahkeme süreçlerinde tartışılmasından büyük üzüntü ve kaygı duyduğunu dile getirdi. CHP’nin 102 yıllık tarihi üzerine vurguda bulunan Kılıçdaroğlu’nun bu durumu, siyasi gündemi hareketlendirdi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN NET DURUŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Kurultayda, Özgür Özel’in genel başkan olarak seçilmesi sürecinde bazı partililer arasında gerginlikler yaşanmış ve bu durum savcılığa taşınmıştı. Kılıçdaroğlu, daha önce bilgisine başvurulması amacıyla çağrıldığı soruşturmaya katılmamışken, şimdi “mağdur” sıfatıyla ifadesinin alınması için davet edilmişti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: